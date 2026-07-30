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Eventi e Cultura

Roccascalegna: AperiJazz al tramonto con Le Chat Rouge e mostra di Valentina Di Campli San Vito il 2 agosto

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Roccascalegna: appuntamento con l’evento “AperiJazz al tramonto”

Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 19:00, presso il Civico20 RistorArtGallery di Roccascalegna (Ch) si terrà un evento culturale che unisce musica dal vivo e arti visive, il tutto con uno sfondo panoramico del suggestivo borgo di Roccascalegna.

La serata vedrà il quartetto Le Chat Rouge esibirsi con un repertorio di jazz manouche, omaggiando il celebre chitarrista Django Reinhardt con brani della tradizione swing francese e composizioni jazz tradizionali.

Parallelamente alla performance musicale, verrà presentata ufficialmente l’opera pittorica “Mezzanotte sul mare” dell’artista Valentina Di Campli San Vito.

L’accesso all’evento è su prenotazione, con opzioni enogastronomiche dedicate, inclusi menù privi di glutine e vegan. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare Gilda al numero 328 1016409.

Dettagli dell’evento:
– Data: Domenica 2 agosto 2026
– Luogo: Civico20 RistorArtGallery – Roccascalegna (CH)
– Contatto e prenotazioni: Gilda – Tel. 328 1016409 (prenotazione obbligatoria per la terrazza esterna).

Gli amanti della musica e dell’arte non possono mancare a questo imperdibile appuntamento che promette emozioni e suggestioni in un contesto unico come quello di Roccascalegna.

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