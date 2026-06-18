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Rockstar games: novità su GTA 6 e preordini aperti

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La popolarità di Rockstar Games è alle stelle in queste ore, con notizie riguardanti GTA 6 che dominano le ricerche online. Sembra che il box art ufficiale del gioco sia stato finalmente rivelato e i preordini saranno disponibili a partire dal 25 giugno. I fan della serie Grand Theft Auto sono in fermento, ansiosi di scoprire nuovi dettagli su questo attesissimo capitolo.

Le anticipazioni su GTA 6 sono state diffuse anche attraverso un video virale, svelando la copertina del gioco e la data di apertura dei preordini mesi prima del lancio ufficiale. Questo ha scatenato l’entusiasmo tra i videogiocatori di tutto il mondo, pronti a immergersi in un’avventura che si preannuncia ricca di azione e colpi di scena.

L’industria videoludica è in fibrillazione per queste novità, con i giocatori che si preparano a vivere un’altra epica esperienza firmata Rockstar Games. Per rimanere aggiornati su tutte le ultime informazioni riguardanti GTA 6, non resta che consultare le fonti online e seguire da vicino gli sviluppi di questa attesissima uscita.

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