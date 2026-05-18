Rockstar games: ultime su GTA 6 in ritardo di 18 mesi

Le ultime ore hanno visto un grande interesse online per Rockstar Games, con GTA 6 al centro dell’attenzione. Secondo quanto emerso, il gioco sarebbe in ritardo di circa 18 mesi rispetto alla data iniziale prevista. In particolare, sembra che il CEO di Take-Two abbia confermato nuovamente la data di uscita posticipata. Ulteriori dettagli possono essere ricercati online, dato che la notizia è in cima ai top trend sui motori di ricerca, suscitando grande curiosità tra gli appassionati. Restate aggiornati su questo argomento in evoluzione consultando le fonti ufficiali e gli approfondimenti disponibili online.