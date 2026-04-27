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Attualità

Roma, adozione gattina Rosi: nuova vita in Abruzzo grazie a LNDC Animal Protection

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LNDC Animal Protection comunica con grande gioia un importante aggiornamento sulla vicenda della gattina Rosi, vittima di una brutale violenza avvenuta a Roma il mese scorso. Dopo un lungo periodo di ricovero e cure veterinarie, durante il quale l’Italia intera ha seguito con apprensione la sua lenta ripresa, Rosi è stata finalmente adottata da un attivista abruzzese di LNDC Animal Protection e ha potuto lasciare la clinica per iniziare una nuova vita in una casa accogliente e sicura.

Le sue condizioni restano ancora delicate e sarà necessario continuare con controlli veterinari e monitoraggi costanti nelle prossime settimane, ma il quadro clinico è in netto miglioramento e lascia ben sperare. Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection, dichiara: “Oggi è un giorno che aspettavamo con il cuore in gola. Dopo tanta sofferenza, Rosi può finalmente conoscere cosa significa sentirsi al sicuro, avere una casa, un divano su cui riposare e tante coccole. È un piccolo grande traguardo che ci riempie di emozione”.

Pierluigi, l’attivista LNDC Animal Protection che ha accolto Rosi in casa, racconta: “Ho sempre avuto gatti e a dicembre ho dovuto purtroppo dire addio alla mia ultima micia di 21 anni e mezzo, che ha lasciato un vuoto incolmabile. Rosi mi ha ricordato molto lei: ha gli stessi colori e la stessa voglia di vivere. E anche lo stesso caratterino! Appena arrivata a casa si è nascosta e mi ha soffiato quando ho provato da avvicinarmi, ma nel giro di poche ore ho conquistato la sua fiducia e ha iniziato a farsi coccolare e a fare le fusa. Si sta ancora ambientando e preferisce restare comoda su divano, ma ogni tanto scende a perlustrare la casa e sono certo che a breve ne prenderà possesso completamente”.

LNDC Animal Protection ribadisce che continuerà a battersi affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e affinché il responsabile di questo gesto atroce venga individuato e perseguito. La storia di Rosi, da simbolo di una violenza inaccettabile, diventa oggi anche simbolo di speranza, rinascita e amore.

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