Roma al centro della sicurezza globale con il Secondo Congresso Internazionale MEFF Production

L’imprenditore teatino Marco Sigismondi mette Roma al centro della sicurezza globale

Si è svolto presso lo Sheraton Golf Parco de’ Medici di Roma un evento senza precedenti nel panorama italiano e internazionale della sicurezza tecnologica: il Secondo Congresso Internazionale MEFF Production che ha trasformato la Città Eterna nel punto di riferimento globale per il settore TSCM (Technical Surveillance Counter Measures).

Organizzato da MEFF Production, azienda italiana con sede a Chieti Scalo e attiva a livello globale nella progettazione di dispositivi per la protezione delle informazioni, il congresso ha registrato una affluenza oltre le aspettative, con partecipanti provenienti da vari Paesi e rappresentanti di agenzie investigative, enti governativi, militari e professionisti del settore.

Un parterre di relatori tecnici specializzati e qualificati si sono alternati sul palco, tra cui Marco Sigismondi, Fondatore e Presidente di MEFF Production, il Dott. Massimo Bella, Cyber Security Expert, e diversi altri esperti del settore.

Durante l’evento sono state affrontate le nuove sfide della sicurezza, dell’intelligence tecnica e della contro-sorveglianza elettronica, offrendo ai partecipanti una visione aggiornata del settore.

Inoltre, sono state presentate in anteprima le innovazioni previste per il 2026 e l’intera gamma di soluzioni tecnologiche sviluppate per la protezione delle informazioni sensibili.

Il congresso ha offerto ampio spazio al networking internazionale, favorendo l’incontro tra aziende, distributori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Si tratta di un evento unico in Italia nel suo genere di livello internazionale, destinato a diventare un riferimento annuale nel settore TSCM.