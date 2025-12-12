Roma, aperto il concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente, con un bando che si è aperto da oggi e sarà disponibile fino al 9 gennaio 2026. Gli aspiranti possono presentare la propria domanda online attraverso il sito ufficiale [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), navigando nell’area concorsi.

Il concorso prevede diverse prove che i candidati dovranno affrontare, tra cui scritte di preselezione, prove di composizione italiana, verifica della conoscenza della lingua inglese, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre a una prova orale. Infine, i candidati sosterranno un tirocinio, fondamentale per completare il percorso selettivo.

“Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità”, spiega il comunicato. Il motto “nei secoli fedele” racchiude i valori fondamentali che ogni uomo e donna in uniforme deve rappresentare.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età compresa tra i 17 e i 22 anni, in possesso di un diploma o che lo conseguano entro l’anno scolastico 2025/2026. I vincitori del concorso saranno ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un percorso di formazione della durata di cinque anni, con corsi sia militari che universitari, indirizzati al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine del ciclo di studi, i nuovi Ufficiali, che riceveranno il grado di Tenente, saranno chiamati a ricoprire incarichi di comando e di responsabilità all’interno delle varie strutture dell’Arma dei Carabinieri.