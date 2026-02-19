Roma: Approvato DL Bollette, Testa (FDI) sostiene famiglie e imprese con sforzo straordinario

Il governo Meloni ha recentemente introdotto il Decreto Legge sulle bollette con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Questa misura, che ha richiesto uno sforzo straordinario per reperire 5 miliardi di euro nonostante le risorse limitate, sarà dedicata a sostenere oltre 2.7 milioni di famiglie vulnerabili.

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze, Guerino Testa, ha dichiarato che il decreto ridurrà gli oneri di sistema e interverrà attraverso il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas. Questa misura interesserà milioni di imprese, con particolare attenzione alle PMI che potranno risparmiare circa 9 mila euro all’anno sull’energia.

“Con il Dl bollette sosteniamo cittadini e aziende, rispondendo alle esigenze del mondo produttivo e dei ceti sociali più deboli, a conferma che il governo di Giorgia Meloni lavora incessantemente nell’interesse esclusivo degli italiani”, ha affermato Testa.

L’iniziativa del governo mira quindi a supportare le famiglie più vulnerabili e le piccole e medie imprese, intervenendo in modo mirato per alleviare la pressione delle bollette e sostenere l’economia del Paese.