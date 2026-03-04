- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Politica

Roma, boom dell’occupazione a gennaio 2026 con il governo Meloni: +80mila occupati, dichiara Testa (FdI)

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, si è espresso positivamente riguardo ai dati di occupazione del mese di gennaio 2026, pubblicati dall’Istat. Secondo il comunicato stampa, grazie alle politiche economiche e del lavoro del governo di Giorgia Meloni, l’Italia ha registrato un ulteriore incremento dell’occupazione, con il numero totale di occupati che sale a oltre 24 milioni.

I dati mostrano un aumento mensile di 80 mila unità (+0,3%) e un incremento annuo di 70 mila unità (+0,3%). Questi benefici riguardano in particolare le donne e i lavoratori over 50, dimostrando che le politiche di sostegno all’occupazione e gli incentivi per l’inserimento nel mercato del lavoro stanno producendo effetti tangibili.

Il comunicato sottolinea che anche i lavoratori autonomi e dipendenti stanno riscontrando segnali positivi di crescita, confermando l’efficacia delle strategie adottate dal governo per favorire la stabilità del mercato del lavoro. Il deputato Testa ha commentato: “Altro che redditi di cittadinanza e bonus, tanto cari alla sinistra: questi dati rappresentano un incoraggiamento a proseguire sulla strada delle riforme per rafforzare l’occupazione e supportare tutte le fasce della popolazione, in particolare i giovani, con l’obiettivo di creare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico”.

La notizia si inserisce in un contesto di miglioramento dell’occupazione nel paese, grazie alle politiche adottate dal governo Meloni. I dati dell’Istat evidenziano un quadro positivo per il mercato del lavoro, con segnali di crescita per diverse categorie di lavoratori. La dichiarazione del deputato Testa conferma il sostegno alle politiche economiche e del lavoro messe in atto dal governo attuale, con l’obiettivo di favorire un mercato del lavoro più forte e inclusivo per tutti i cittadini.

