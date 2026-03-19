Roma, conclusa la seconda fase del monitoraggio genetico dell’Orso Bruno Marsicano: a breve la stima aggiornata della popolazione

Si è conclusa la seconda fase del Progetto PNRR DigitAP dedicato alla stima della popolazione di orso bruno marsicano, con un importante incontro a Roma che ha visto la partecipazione di numerose istituzioni coinvolte nel monitoraggio genetico dell’animale.

Durante l’incontro, che si è tenuto ad inizio marzo, sono stati presentati i risultati delle analisi genetiche condotte nel corso del progetto. È emerso che sono stati raccolti 854 campioni, con un tasso di analisi pari all’81%, a testimonianza dell’efficacia delle procedure adottate e della qualità del lavoro svolto sul campo.

Le discussioni a Roma si sono concentrate sulle metodologie utilizzate, sui processi di identificazione individuale degli esemplari, sulla qualità dei dati raccolti, sulla variabilità genetica e sulle prime analisi genomiche effettuate.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto scientifico e di condivisione, mettendo in luce la sinergia tra i vari partner coinvolti nel progetto e il livello di competenze tecniche e professionali impiegate lungo tutto il percorso.

Il progetto entra ora nella sua fase conclusiva, con le elaborazioni in corso sui dati emersi durante le analisi genetiche. L’obiettivo è quello di definire un’aggiornata stima della popolazione di orso bruno marsicano presente nell’Appennino.

Per ulteriori dettagli sul progetto è possibile consultare il sito web ufficiale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’incontro a Roma ha confermato il impegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte nel progetto, che si sono impegnate a garantire la tutela e la conservazione di questa specie emblematica del territorio italiano.