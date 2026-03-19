- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRoma, conclusa la seconda fase del monitoraggio genetico dell’Orso Bruno Marsicano: a...
Attualità

Roma, conclusa la seconda fase del monitoraggio genetico dell’Orso Bruno Marsicano: a breve la stima aggiornata della popolazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è conclusa la seconda fase del Progetto PNRR DigitAP dedicato alla stima della popolazione di orso bruno marsicano, con un importante incontro a Roma che ha visto la partecipazione di numerose istituzioni coinvolte nel monitoraggio genetico dell’animale.

Durante l’incontro, che si è tenuto ad inizio marzo, sono stati presentati i risultati delle analisi genetiche condotte nel corso del progetto. È emerso che sono stati raccolti 854 campioni, con un tasso di analisi pari all’81%, a testimonianza dell’efficacia delle procedure adottate e della qualità del lavoro svolto sul campo.

Le discussioni a Roma si sono concentrate sulle metodologie utilizzate, sui processi di identificazione individuale degli esemplari, sulla qualità dei dati raccolti, sulla variabilità genetica e sulle prime analisi genomiche effettuate.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto scientifico e di condivisione, mettendo in luce la sinergia tra i vari partner coinvolti nel progetto e il livello di competenze tecniche e professionali impiegate lungo tutto il percorso.

Il progetto entra ora nella sua fase conclusiva, con le elaborazioni in corso sui dati emersi durante le analisi genetiche. L’obiettivo è quello di definire un’aggiornata stima della popolazione di orso bruno marsicano presente nell’Appennino.

Per ulteriori dettagli sul progetto è possibile consultare il sito web ufficiale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’incontro a Roma ha confermato il impegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte nel progetto, che si sono impegnate a garantire la tutela e la conservazione di questa specie emblematica del territorio italiano.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it