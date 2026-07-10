Roma, Corte dei Conti europea boccia il Superbonus: “Inefficace e costoso”

Il Superbonus, la misura per la riqualificazione energetica delle abitazioni, è stato definito dalla Corte dei Conti europea come “la più costosa e meno efficiente” dal momento che ha costato quattro volte di più rispetto a quanto preventivato e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La criticità della situazione è stata evidenziata da Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato come questa misura abbia creato una voragine nei conti pubblici.

Secondo Testa, il Superbonus si è trasformato nel più grande spot elettorale mai visto, pagato dalle famiglie italiane, senza però ottenere i risultati sperati. La Corte dei Conti europea ha messo pietra tombale sul dibattito riguardante questa misura, definendola inefficace e onerosa.

Il deputato ha affermato che il governo guidato da Meloni sta cercando di recuperare la situazione, mettendo in campo azioni mirate per garantire la stabilità economica del Paese. Testa ha inoltre sottolineato che nessuno ha ancora chiesto scusa per questa situazione vergognosa.

La dichiarazione di Testa arriva a seguito del comunicato stampa diffuso il 10 luglio 2026 dall’Ufficio stampa Tiziana Le Donne, che ha evidenziato le criticità legate al Superbonus e il ruolo della Corte dei Conti europea nel definire la misura come costosa e poco efficiente.