Roma, due giornate di formazione sull’Intelligenza Artificiale generativa per la comunicazione e il marketing

Il 17 e 18 luglio 2026, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si terrà il laboratorio “Il Prompting Intelligente – Progettare l’AI per comunicare meglio”, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media diretto dalla prof.ssa Simonetta Pattuglia.

L’iniziativa si propone di approfondire l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei processi di comunicazione, marketing e content creation. Il laboratorio, curato da Mariano Tredicini, Head of Social Platforms & Data Analysis di TIM, offrirà un percorso formativo che alterni approfondimenti teorici, dimostrazioni pratiche e casi applicativi nel campo dell’Intelligenza Artificiale generativa.

La prima giornata, programmata per il 17 luglio, si concentrerà sull’introduzione ai Large Language Models e al concetto di prompt come forma di programmazione. Verranno approfonditi anche i framework per la costruzione di richieste efficaci e le tecniche di prompting come Zero-shot, Few-shot e Chain-of-thought.

La seconda giornata, prevista per il 18 luglio, si dedicherà alle applicazioni avanzate dell’Intelligenza Artificiale generativa e alla progettazione di strumenti personalizzati per la comunicazione. Saranno illustrati strumenti dedicati alla creazione visiva, alla generazione di contenuti multimediali e alla progettazione di workflow completi per la produzione di contenuti strutturati.

Il laboratorio si propone di fornire ai partecipanti una visione organica delle metodologie di prompting e delle principali applicazioni dell’Intelligenza Artificiale generativa nei contesti della comunicazione, del branding e del marketing. Saranno presentati esempi e dimostrazioni applicate a casi concreti di comunicazione e marketing, al fine di fornire strumenti operativi per progettare prompt efficaci e integrare modelli linguistici e sistemi multimodali.