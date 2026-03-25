Roma, Fisco: Meloni ottiene record anti evasione, 100 miliardi recuperati dal 2023

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Finanze, Guerino Testa, ha comunicato i risultati record ottenuti dal governo Meloni nella lotta all’evasione fiscale. Secondo i dati presentati dal presidente Giorgia Meloni, sono stati recuperati oltre 100 miliardi nel triennio, con un obiettivo di 36,2 miliardi solamente nel 2025.

Testa ha sottolineato che questo governo sta combattendo l’evasione fiscale con una determinazione senza precedenti, premiando chi rispetta le regole e perseguendo chi delinque. Grazie a queste azioni, sono stati bloccati oltre 5,6 miliardi di crediti fittizi e sono state stroncate oltre 12mila partite IVA ‘apri e chiudi’.

Il governo Meloni ha inoltre messo fine al fenomeno dei furbetti dei bonus e delle compensazioni indebite, creando un sistema più giusto, moderno e trasparente. Testa ha dichiarato che questa è una battaglia di civiltà per ripristinare la legalità fiscale e garantire che ogni euro recuperato torni a beneficio dei cittadini onesti.

I risultati ottenuti, ha concluso il deputato, dimostrano che il governo Meloni sta realizzando un fisco amico degli onesti e che sta bonificando il sistema da chi inquinava il mercato a danno degli imprenditori corretti.