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Roma: futuro Almaviva svincolato, incertezza

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La notizia dell’as Roma e del giovane talento Almaviva ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore, risultando uno dei trend più cercati sui motori di ricerca. Nove anni fa Totti gli consegnò la fascia da capitano, ma oggi il giocatore è svincolato, senza rinnovo. Un futuro incerto per un giovane che aveva destato grandi speranze.

La Roma, nel frattempo, ha visto l’Atalanta aggiudicarsi il quarto giocatore in due anni, evidenziando una strategia di mercato che sta portando i nerazzurri a rafforzarsi sempre di più. Almaviva, il talento una volta

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