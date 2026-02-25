- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Roma, Ginnastica ritmica: Trionfa l’ASD Sensazione di Movimento nel Campionato Gold e Silver

Esibizioni al cardiopalma lo scorso weekend per l’ASD Sensazione di Movimento, protagonista nei Campionati di Specialità Gold e Silver di ginnastica ritmica. Nella categoria Junior 1 del Campionato di Specialità Gold, Susanna Marchetti si è aggiudicata il primo posto alla palla e si è laureata campionessa regionale di specialità grazie al miglior punteggio complessivo ottenuto nelle due prove regionali. Lucia Gualtieri, categoria Senior 2, ha conquistato un terzo posto sia alla palla sia al cerchio. Entrambe le ginnaste hanno fatto il loro esordio quest’anno nella categoria superiore per età, evidenziando una crescita tecnica e maturità agonistica.

Nella prima prova del Campionato Individuale Silver LA-LB, Agnese Di Ramio ha ottenuto un secondo posto nella categoria A1, Viola Vasarelli è salita sul gradino più alto del podio nella categoria A2, mentre Sara Di Gregorio ha chiuso al dodicesimo posto nella stessa categoria. Vanessa De Santis ha ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria A3, mentre Carlotta Masciovecchio ha terminato al tredicesimo posto nella Silver LB A4.

Lo staff tecnico, composto da Ida Passerini, Silvia Aromatario, Rossella Mariani, Giorgia Molino, Isabella Pirchio, Alice Aguzzi, Adriana Pace, insieme ai dirigenti Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti durante il weekend. Una bella conferma per l’ASD Sensazione di Movimento, che conferma la solidità e la continuità delle proprie atlete in pedana.

