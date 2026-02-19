- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Politica

Roma, governo Meloni: maggiori benefici sulle bollette elettriche per le famiglie italiane

Il governo Meloni mantiene le promesse alle famiglie italiane con l’approvazione del Decreto Legislativo sulle bollette. È quanto dichiarato dal senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Il comunicato stampa evidenzia che grazie al Decreto Legislativo sulle bollette, 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui, riceveranno un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica. Questo porterà il beneficio complessivo per queste famiglie a 315 euro all’anno, pari alla metà del costo medio annuale della bolletta elettrica.

In aggiunta, il Decreto prevede un contributo fino a 60 euro sulla bolletta elettrica per 4,5 milioni di famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali.

Il senatore Sigismondi sottolinea che il governo Meloni ha posto le famiglie italiane al centro delle proprie priorità, confermando così l’impegno a favore del benessere e della tutela delle famiglie nel Paese.

Il Decreto Legislativo sulle bollette rappresenta dunque un passo importante per il rilancio economico e sociale dell’Italia, che si materializza concretamente attraverso l’attuazione di misure concrete a favore delle famiglie italiane.

