Roma, Governo propone estensione Zes a tutto il territorio nazionale per aumentare competitività economica

Il Governo intende estendere le misure di semplificazione e accelerazione sperimentate nelle Zone economiche speciali (Zes) a tutto il territorio nazionale. È quanto emerge da un comunicato stampa diffuso dal senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Secondo Sigismondi, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta guidando l’Italia con autorevolezza e concretezza. Durante le comunicazioni alle Camere, Meloni ha delineato gli impegni per i prossimi mesi, tra cui il sostegno alle imprese, alle famiglie e ai cittadini. In particolare, si vuole contrastare il caro energia e il lavoro povero, rafforzare gli investimenti in sanità, sicurezza e occupazione.

Il senatore di FdI ha evidenziato l’importanza delle Zes come strumenti per aumentare la competitività e le potenzialità dell’economia italiana, sottolineando che il Governo intende perseguire questi obiettivi fino al termine della legislatura.

Sigismondi ha criticato le opposizioni, definendole divise e incapaci di proporre soluzioni concrete per il Paese. In particolare, ha attaccato il centrosinistra per i fallimenti del passato e per il rischio che ha corso con i suoi bonus a pioggia.

Il senatore abruzzese ha infine sottolineato la fiducia nel governo Meloni e la sua volontà di continuare a lavorare nell’interesse dei cittadini.

L’Ufficio stampa ha diffuso il comunicato il 9 aprile 2026 da Roma, a firma di Tiziana Le Donne.