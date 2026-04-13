- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaRoma: il Concertone dei Litfiba
Notizie Italia

Roma: il Concertone dei Litfiba

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore la notizia di Roma è molto ricercata online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Si parla del Concertone che vedrà sul palco la formazione storica dei Litfiba. Un evento atteso da molti fan della band, che potranno finalmente rivedere insieme i membri storici esibirsi dal vivo. Un’occasione unica per rivivere i successi degli anni ’80 e immergersi nell’atmosfera rock che ha contraddistinto la carriera della band. Il concerto, in programma per il Primo Maggio a San Giovanni, si preannuncia come uno dei momenti musicali più emozionanti dell’anno. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it