Roma, Istat conferma: con il governo Meloni la crescita diventa strutturale

I dati diffusi dall’Istat confermano un trend di crescita del Pil e dell’occupazione che rassicura il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario della commissione Finanze. Secondo Testa, “grazie al governo Meloni la crescita diventa strutturale”.

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, la crescita del Pil reale è stata dello 0,5% nel Nord-ovest, nel Nord-est e nel Centro, mentre nel Mezzogiorno si è registrato un aumento dello 0,6%. Inoltre, l’occupazione è cresciuta dell’1,1% a livello nazionale e dell’1,5% nel Mezzogiorno.

Testa afferma che i risultati positivi confermano la correttezza delle politiche economiche del Governo Meloni e che l’Italia continua a crescere grazie a una lungimiranza e una progettualità che non si vedevano da tempo. L’obiettivo prioritario del governo Meloni è sempre stato quello dell’aumento della qualità della vita degli italiani e della crescita di credibilità del Paese.

In conclusione, Testa si dice soddisfatto per i risultati ottenuti e afferma che “i numeri non mentono” e testimoniano che l’Italia è proiettata verso risultati positivi che si confermano ormai strutturali.