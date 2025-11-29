Roma, maxi corteo 29 novembre: città blindata

Roma oggi vive una giornata ad altissima tensione per traffico e sicurezza: nel pomeriggio è in programma una

manifestazione nazionale che unisce la protesta contro la legge di bilancio del Governo e la solidarietà con il popolo palestinese. Il corteo è il seguito naturale dello sciopero generale di ieri, 28 novembre, promosso dal sindacalismo di base.

Orari e percorso del corteo

Secondo le informazioni diffuse da Roma Mobilità e dai principali siti di informazione locale, il corteo di oggi,

sabato 29 novembre 2025, seguirà questa scansione:

ore 13:00 – concentramento al Parco Schuster , in zona Basilica di San Paolo, lungo via Ostiense;

– concentramento al , in zona Basilica di San Paolo, lungo via Ostiense; ore 14:00 – partenza ufficiale della manifestazione da piazzale Ostiense/Porta San Paolo ;

– partenza ufficiale della manifestazione da ; orario stimato 20:00 – arrivo in piazza di Porta San Giovanni.

Il percorso toccherà alcune delle zone più centrali della Capitale:

via della Piramide Cestia

viale Aventino

via di San Gregorio

via Celio Vibenna

piazza del Colosseo

via Labicana

via Merulana

arrivo a San Giovanni

Roma Mobilità segnala divieti di sosta già dalle 7 del mattino in tutta l’area di partenza e lungo il tracciato di sfilata, con possibili deviazioni o rallentamenti per numerose linee bus e tram (tra cui 3, 16, 23, 30, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 280, 590, 714 e altre).

Quanti partecipanti sono attesi

Le stime sulle presenze parlano di decine di migliaia di persone in arrivo da tutta Italia, con pullman e carovane organizzate dai movimenti, e una previsione che, secondo alcune ricostruzioni, può arrivare fino a

100mila partecipanti.

Per questo diversi media locali descrivono una città “blindata”, con un dispositivo di sicurezza potenziato e un’attenzione particolare alle zone tra Ostiense, Colosseo e San Giovanni, già interessate da chiusure e limitazioni al traffico in occasione di altri grandi cortei pro Palestina nei mesi scorsi.

Chi promuove la manifestazione e quali sono i temi

L’appuntamento del 29 novembre è stato lanciato in modo unitario da

Unione Sindacale di Base (USB) e da altre realtà del

sindacalismo di base (Cub, Cobas, Sgb, Usi-Cit, Clap), insieme a numerose associazioni, collettivi studenteschi e reti di solidarietà con la Palestina.

Le parole d’ordine, così come riportate nei comunicati degli organizzatori, ruotano attorno a due grandi filoni:

La critica alla legge di bilancio , definita dai promotori “finanziaria di guerra”, accusata di tagliare su salari, welfare, sanità, scuola e trasporti mentre aumentano le spese militari.

, definita dai promotori “finanziaria di guerra”, accusata di tagliare su salari, welfare, sanità, scuola e trasporti mentre aumentano le spese militari. La solidarietà con il popolo palestinese, in coincidenza con la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese del 29 novembre: i comitati parlano di “stop al riarmo”, “fine di ogni complicità con Israele” e denunciano le operazioni militari a Gaza, utilizzando espressioni molto dure nei loro materiali e striscioni.

Nel corteo è annunciata la presenza di delegazioni internazionali, attivisti della Global Sumud Flotilla e figure note come Francesca Albanese (relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati) e l’attivista per il clima Greta Thunberg, già apparsa in testa ad altre manifestazioni italiane sullo stesso tema.

Impatto su traffico e trasporto pubblico

Le conseguenze più immediate per i cittadini riguardano mobilità e tempi di spostamento:

chiusure e restringimenti lungo tutto il percorso del corteo nel pomeriggio;

possibili blocchi o deviazioni dei bus in area Ostiense–Aventino–Colosseo–San Giovanni;

rischio di rallentamenti anche in zone limitrofe, man mano che i partecipanti affluiscono e si disperdono.

Roma Mobilità, in una serie di avvisi aggiornati alla mattinata di oggi, consiglia di:

evitare l’uso dell’auto privata nelle aree interessate dal corteo;

nelle aree interessate dal corteo; utilizzare, dove possibile, le linee metropolitane , tenendo conto che le stazioni in prossimità del percorso (in particolare

Piramide , Colosseo , Manzoni , San Giovanni ) potrebbero essere temporaneamente chiuse o contingentate per motivi di sicurezza;

, tenendo conto che le stazioni in prossimità del percorso (in particolare , , , ) potrebbero essere temporaneamente chiuse o contingentate per motivi di sicurezza; seguire gli aggiornamenti in tempo reale su sito, app e canali social ufficiali.

Una manifestazione nel solco delle mobilitazioni autunnali

Il corteo del 29 novembre si inserisce in un autunno di forti mobilitazioni: scioperi generali, presìdi, proteste studentesche e manifestazioni a tema Palestina hanno attraversato numerose città italiane, spesso con grande partecipazione e momenti di tensione, soprattutto a Roma, Napoli, Bologna e Udine.

Per oggi, però, l’attenzione è concentrata sulla Capitale: tra manovra economica e questione mediorientale, la manifestazione nazionale del 29 novembre è destinata a diventare uno degli appuntamenti più significativi – e più delicati sul piano dell’ordine pubblico – di questa stagione di protesta.