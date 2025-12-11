Roma, Mondiale F1 2026: testa a testa tra Norris e Verstappen, Ferrari outsider

L’istinto competitivo tra Lando Norris e Max Verstappen promette di animare il Mondiale di Formula 1 2026, a seguito di un emozionante finale della stagione 2025. In una corsa mozzafiato a Abu Dhabi, Norris ha conquistato il titolo, interrompendo la straordinaria rimonta dell’olandese su Red Bull, chiudendo la stagione con una vittoria al fotofinish.

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, i bookmaker si sono già proiettati verso il prossimo campionato e sembrano prevedere un nuovo duello tra Norris e Verstappen. Secondo Agipronews, la possibilità di un bis per Norris è quotata a 3 su Sisal, leggermente favorita rispetto al quinto titolo di Verstappen, offerto a 3,50. In questa battaglia, si inserisce anche Oscar Piastri dell’altra McLaren, quotato a 5 dopo aver chiuso il 2025 al terzo posto, un piazzamento che ha preceduto una stagione da protagonista.

Le speranze della Ferrari di ribaltare la situazione nel 2026 sono ancora incerte: non avendo conquistato alcuna vittoria nel 2025, i piloti della casa di Maranello sono individuati come outsider da parte dei bookmaker. Charles Leclerc è quotato a 9, mentre la Mercedes di George Russell si attesta a 6. Situazione ancora più critica per Lewis Hamilton, la cui ottava vittoria è proposta a quota 20, un riscontro che riflette una stagione deludente per il pilota britannico.

Nella lotta per il titolo costruttori, nonostante i cambiamenti normativi incerti che potranno influenzare le performance, la McLaren è vista dai betting analyst come la favorita assoluta, con una quota di 2,25 per un terzo titolo consecutivo. La Mercedes segue a 3, mentre Ferrari e Red Bull si trovano più indietro a 6.

Infine, i bookmaker mostrano un equilibrio interessante per il primo Gran Premio della stagione 2026, in Australia. Verstappen è il favorito per la pole position a 3,75, mentre Norris e Russell seguono a breve distanza, entrambi quotati a 4. Piastri è dato a 5,50, mentre le Ferrari di Leclerc e Hamilton competono a 18 e rispettivamente 23.

La attesa per il Mondiale di Formula 1 del 2026 è alle stelle, e le quote parlano chiaro: la battaglia tra Norris e Verstappen continua a infiammare gli animi degli appassionati di motorsport.