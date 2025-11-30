- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 30, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaRoma Napoli stasera in tv: orario, canale, streaming
Notizie Italia

Roma Napoli stasera in tv: orario, canale, streaming

- Spazio Pubblicitario 02 -
Tutto pronto all’Olimpico per Roma–Napoli, big match della 13ª giornata di Serie A 2025/26.
Una sfida al vertice che può pesare moltissimo nella corsa scudetto e che molti tifosi seguiranno da casa in tv o
in streaming. La partita è in programma oggi, domenica 30 novembre 2025, alle ore 20:45 allo
Stadio Olimpico di Roma. 0

Roma–Napoli: orario e dove vederla in diretta

Il match Roma–Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Non è prevista la messa in
onda su canali lineari Sky: la partita rientra tra quelle assegnate interamente alla piattaforma streaming che
detiene i diritti principali della Serie A.

  • Partita: Roma–Napoli
  • Competizione: Serie A 2025/26, 13ª giornata
  • Data: domenica 30 novembre 2025
  • Calcio d’inizio: ore 20:45
  • Stadio: Olimpico, Roma
  • Diretta tv/streaming: DAZN (in esclusiva)

Come vedere Roma–Napoli su DAZN

Per seguire Roma–Napoli è necessario avere un abbonamento attivo a DAZN. Una volta sottoscritto,
la partita si può vedere in diversi modi:

  • Smart TV compatibile, scaricando l’app DAZN dallo store e accedendo con il proprio account;
  • tramite dispositivi collegati alla tv (es. Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, console da
    gioco di ultima generazione), sempre attraverso l’app ufficiale;
  • in streaming su PC, collegandosi al sito di DAZN via browser;
  • su smartphone e tablet, scaricando l’app DAZN da Google Play Store o App Store.

La sfida sarà disponibile in full HD e con telecronaca dedicata, oltre a contenuti pre e post gara
(studio, interviste, analisi) come di consueto per i big match di campionato.

Diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale

Oltre alla diretta video, Roma–Napoli potrà essere seguita anche in diretta testuale su vari siti
sportivi, con cronaca minuto per minuto, statistiche, tabellino e aggiornamenti su gol, ammonizioni e sostituzioni.
Tra i portali che offrono il live match center ci sono, ad esempio, Sky Sport, Diretta.it
e altre testate specializzate che hanno già aperto la pagina dedicata alla partita.

La situazione in classifica e il peso del match

Roma e Napoli arrivano alla sfida dell’Olimpico da protagoniste in alta classifica. I giallorossi,
guidati da Gian Piero Gasperini, sono primi con la miglior difesa del torneo (solo sei gol subiti in 12 partite),
reduci dal 3-1 sul campo della Cremonese e da un successo in Europa League sul Midtjylland. 4

Il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, ha vissuto un periodo di flessione ma è rimasto a ridosso
della vetta, rilanciandosi con la vittoria contro l’Atalanta. Il confronto diretto all’Olimpico rappresenta dunque
uno snodo cruciale per la corsa scudetto: una vittoria giallorossa potrebbe allungare ulteriormente
il margine, mentre un successo azzurro riaprirebbe i giochi in cima alla classifica.

Probabili formazioni e uomini chiave

Gli aggiornamenti della vigilia indicano una Roma intenzionata a confermare l’ossatura che ha convinto in questo
avvio di stagione, con grande attenzione alla fase difensiva e ripartenze rapide. Il Napoli dovrebbe affidarsi ai
suoi giocatori più esperti in una gara che richiede solidità e capacità di gestione dei momenti chiave. 6

Le formazioni ufficiali saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio e saranno poi
disponibili su tutti i canali informativi: siti dei club, portali sportivi e app di risultati in tempo reale.

Roma–Napoli all’Olimpico: info utili per chi va allo stadio

Per chi ha scelto di assistere al match dal vivo, la società giallorossa ricorda di controllare con anticipo
biglietti, orario di accesso e regole d’ingresso consultando il sito ufficiale della Roma e la sezione
dedicata ai biglietti, dove sono riportate tutte le indicazioni aggiornate su settori, cancelli e eventuali
raccomandazioni logistiche.

Considerata l’affluenza prevista per un big match serale, è consigliabile raggiungere l’area dell’Olimpico con
un certo anticipo, utilizzando mezzi pubblici o parcheggi di scambio e seguendo le indicazioni
delle autorità per evitare code e rallentamenti.

Riepilogo: come vedere Roma–Napoli stasera

In sintesi, per non perdersi il big match Roma–Napoli del 30 novembre 2025:

  • calcio d’inizio alle 20:45, Stadio Olimpico di Roma;
  • partita visibile solo su DAZN, tramite app su smart TV, dispositivi collegati, PC, smartphone e tablet;
  • diretta testuale, commenti e statistiche disponibili su numerosi siti sportivi per chi non può seguire il live video.

Basterà quindi scegliere il dispositivo preferito, accedere al proprio account DAZN e prepararsi a vivere una delle
sfide più attese della Serie A 2025/26.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it