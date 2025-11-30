Roma Napoli stasera in tv: orario, canale, streaming

Una sfida al vertice che può pesare moltissimo nella corsa scudetto e che molti tifosi seguiranno da casa in tv o
in streaming. La partita è in programma oggi, domenica 30 novembre 2025, alle ore 20:45 allo
Stadio Olimpico di Roma. 0
Roma–Napoli: orario e dove vederla in diretta
Il match Roma–Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Non è prevista la messa in
onda su canali lineari Sky: la partita rientra tra quelle assegnate interamente alla piattaforma streaming che
detiene i diritti principali della Serie A.
- Partita: Roma–Napoli
- Competizione: Serie A 2025/26, 13ª giornata
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Calcio d’inizio: ore 20:45
- Stadio: Olimpico, Roma
- Diretta tv/streaming: DAZN (in esclusiva)
Come vedere Roma–Napoli su DAZN
Per seguire Roma–Napoli è necessario avere un abbonamento attivo a DAZN. Una volta sottoscritto,
la partita si può vedere in diversi modi:
- Smart TV compatibile, scaricando l’app DAZN dallo store e accedendo con il proprio account;
- tramite dispositivi collegati alla tv (es. Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, console da
gioco di ultima generazione), sempre attraverso l’app ufficiale;
- in streaming su PC, collegandosi al sito di DAZN via browser;
- su smartphone e tablet, scaricando l’app DAZN da Google Play Store o App Store.
La sfida sarà disponibile in full HD e con telecronaca dedicata, oltre a contenuti pre e post gara
(studio, interviste, analisi) come di consueto per i big match di campionato.
Diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale
Oltre alla diretta video, Roma–Napoli potrà essere seguita anche in diretta testuale su vari siti
sportivi, con cronaca minuto per minuto, statistiche, tabellino e aggiornamenti su gol, ammonizioni e sostituzioni.
Tra i portali che offrono il live match center ci sono, ad esempio, Sky Sport, Diretta.it
e altre testate specializzate che hanno già aperto la pagina dedicata alla partita.
La situazione in classifica e il peso del match
Roma e Napoli arrivano alla sfida dell’Olimpico da protagoniste in alta classifica. I giallorossi,
guidati da Gian Piero Gasperini, sono primi con la miglior difesa del torneo (solo sei gol subiti in 12 partite),
reduci dal 3-1 sul campo della Cremonese e da un successo in Europa League sul Midtjylland. 4
Il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, ha vissuto un periodo di flessione ma è rimasto a ridosso
della vetta, rilanciandosi con la vittoria contro l’Atalanta. Il confronto diretto all’Olimpico rappresenta dunque
uno snodo cruciale per la corsa scudetto: una vittoria giallorossa potrebbe allungare ulteriormente
il margine, mentre un successo azzurro riaprirebbe i giochi in cima alla classifica.
Probabili formazioni e uomini chiave
Gli aggiornamenti della vigilia indicano una Roma intenzionata a confermare l’ossatura che ha convinto in questo
avvio di stagione, con grande attenzione alla fase difensiva e ripartenze rapide. Il Napoli dovrebbe affidarsi ai
suoi giocatori più esperti in una gara che richiede solidità e capacità di gestione dei momenti chiave. 6
Le formazioni ufficiali saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio e saranno poi
disponibili su tutti i canali informativi: siti dei club, portali sportivi e app di risultati in tempo reale.
Roma–Napoli all’Olimpico: info utili per chi va allo stadio
Per chi ha scelto di assistere al match dal vivo, la società giallorossa ricorda di controllare con anticipo
biglietti, orario di accesso e regole d’ingresso consultando il sito ufficiale della Roma e la sezione
dedicata ai biglietti, dove sono riportate tutte le indicazioni aggiornate su settori, cancelli e eventuali
raccomandazioni logistiche.
Considerata l’affluenza prevista per un big match serale, è consigliabile raggiungere l’area dell’Olimpico con
un certo anticipo, utilizzando mezzi pubblici o parcheggi di scambio e seguendo le indicazioni
delle autorità per evitare code e rallentamenti.
Riepilogo: come vedere Roma–Napoli stasera
In sintesi, per non perdersi il big match Roma–Napoli del 30 novembre 2025:
- calcio d’inizio alle 20:45, Stadio Olimpico di Roma;
- partita visibile solo su DAZN, tramite app su smart TV, dispositivi collegati, PC, smartphone e tablet;
- diretta testuale, commenti e statistiche disponibili su numerosi siti sportivi per chi non può seguire il live video.
Basterà quindi scegliere il dispositivo preferito, accedere al proprio account DAZN e prepararsi a vivere una delle
sfide più attese della Serie A 2025/26.