Roma Napoli stasera in tv: orario, canale, streaming

Roma–Napoli: orario e dove vederla in diretta

Il match Roma–Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Non è prevista la messa in

onda su canali lineari Sky: la partita rientra tra quelle assegnate interamente alla piattaforma streaming che

detiene i diritti principali della Serie A.

Partita: Roma–Napoli

Roma–Napoli Competizione: Serie A 2025/26, 13ª giornata

Serie A 2025/26, 13ª giornata Data: domenica 30 novembre 2025

domenica 30 novembre 2025 Calcio d’inizio: ore 20:45

ore 20:45 Stadio: Olimpico, Roma

Olimpico, Roma Diretta tv/streaming: DAZN (in esclusiva)

Come vedere Roma–Napoli su DAZN

Per seguire Roma–Napoli è necessario avere un abbonamento attivo a DAZN. Una volta sottoscritto,

la partita si può vedere in diversi modi:

Smart TV compatibile, scaricando l’app DAZN dallo store e accedendo con il proprio account;

compatibile, scaricando l’app DAZN dallo store e accedendo con il proprio account; tramite dispositivi collegati alla tv (es. Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, console da

gioco di ultima generazione), sempre attraverso l’app ufficiale;

(es. Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, console da gioco di ultima generazione), sempre attraverso l’app ufficiale; in streaming su PC , collegandosi al sito di DAZN via browser;

, collegandosi al sito di DAZN via browser; su smartphone e tablet, scaricando l’app DAZN da Google Play Store o App Store.

La sfida sarà disponibile in full HD e con telecronaca dedicata, oltre a contenuti pre e post gara

(studio, interviste, analisi) come di consueto per i big match di campionato.

Diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale

Oltre alla diretta video, Roma–Napoli potrà essere seguita anche in diretta testuale su vari siti

sportivi, con cronaca minuto per minuto, statistiche, tabellino e aggiornamenti su gol, ammonizioni e sostituzioni.

Tra i portali che offrono il live match center ci sono, ad esempio, Sky Sport, Diretta.it

e altre testate specializzate che hanno già aperto la pagina dedicata alla partita.

La situazione in classifica e il peso del match

Roma e Napoli arrivano alla sfida dell’Olimpico da protagoniste in alta classifica. I giallorossi,

guidati da Gian Piero Gasperini, sono primi con la miglior difesa del torneo (solo sei gol subiti in 12 partite),

reduci dal 3-1 sul campo della Cremonese e da un successo in Europa League sul Midtjylland. 4

Il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, ha vissuto un periodo di flessione ma è rimasto a ridosso

della vetta, rilanciandosi con la vittoria contro l’Atalanta. Il confronto diretto all’Olimpico rappresenta dunque

uno snodo cruciale per la corsa scudetto: una vittoria giallorossa potrebbe allungare ulteriormente

il margine, mentre un successo azzurro riaprirebbe i giochi in cima alla classifica.

Probabili formazioni e uomini chiave

Gli aggiornamenti della vigilia indicano una Roma intenzionata a confermare l’ossatura che ha convinto in questo

avvio di stagione, con grande attenzione alla fase difensiva e ripartenze rapide. Il Napoli dovrebbe affidarsi ai

suoi giocatori più esperti in una gara che richiede solidità e capacità di gestione dei momenti chiave. 6

Le formazioni ufficiali saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio e saranno poi

disponibili su tutti i canali informativi: siti dei club, portali sportivi e app di risultati in tempo reale.

Roma–Napoli all’Olimpico: info utili per chi va allo stadio

Per chi ha scelto di assistere al match dal vivo, la società giallorossa ricorda di controllare con anticipo

biglietti, orario di accesso e regole d’ingresso consultando il sito ufficiale della Roma e la sezione

dedicata ai biglietti, dove sono riportate tutte le indicazioni aggiornate su settori, cancelli e eventuali

raccomandazioni logistiche.

Considerata l’affluenza prevista per un big match serale, è consigliabile raggiungere l’area dell’Olimpico con

un certo anticipo, utilizzando mezzi pubblici o parcheggi di scambio e seguendo le indicazioni

delle autorità per evitare code e rallentamenti.

Riepilogo: come vedere Roma–Napoli stasera

In sintesi, per non perdersi il big match Roma–Napoli del 30 novembre 2025:

calcio d’inizio alle 20:45 , Stadio Olimpico di Roma;

, Stadio Olimpico di Roma; partita visibile solo su DAZN , tramite app su smart TV, dispositivi collegati, PC, smartphone e tablet;

, tramite app su smart TV, dispositivi collegati, PC, smartphone e tablet; diretta testuale, commenti e statistiche disponibili su numerosi siti sportivi per chi non può seguire il live video.

Basterà quindi scegliere il dispositivo preferito, accedere al proprio account DAZN e prepararsi a vivere una delle

sfide più attese della Serie A 2025/26.