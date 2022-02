Roma-Pescara: domani Marsilio a presentazione Dibattito pubblico su raddoppio linea ferroviaria

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 24 feb. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, in programma alle ore 11.30 di domani, venerdì 25 febbraio, a Pescara, nella sala d’Annunzio dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera – si apprende dal portale web ufficiale.

Oltre al presidente Marsilio, interverranno anche Vincenzo Macello, responsabile Direzione Investimenti RFI (Rete Ferroviaria Italiana)e Iolanda Romano di Avventura Urbana, coordinatrice del Dibattito Pubblico, mentre le conclusioni sono affidate a Caterina Cittadino, presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico ed al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

I relatori parteciperanno alla conferenza stampa in presenza e a distanza, mentre il pubblico, formato da una platea di giornalisti invitati della stampa nazionale e locale, potrà assistere sia in presenza nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia da remoto, collegandosi alla piattaforma online individuata per la trasmissione in diretta della conferenza – si legge sul sito web ufficiale. US/220224

