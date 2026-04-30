Roma, Piano casa: Sigismondi (FdI) annuncia 10 miliardi per 100 mila case in 10 anni.

Con il Consiglio dei Ministri di oggi, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha annunciato con soddisfazione il varo del nuovo Piano Casa. Secondo Sigismondi, con il governo Meloni nessuno verrà lasciato indietro, in quanto sono stati stanziati circa 10 miliardi di euro per rendere disponibili almeno 100 mila case in 10 anni.

Il senatore ha dichiarato che il Piano Casa è una “boccata di ossigeno per migliaia di italiani che soffrono l’emergenza abitativa” e che finalmente vedono riconosciuto il diritto ad avere una casa dignitosa a un prezzo accessibile. L’obiettivo del progetto è quello di favorire una edilizia a prezzi calmierati, coinvolgendo robusti investimenti privati.

Sigismondi ha sottolineato che questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni del governo Meloni volte al bene degli italiani, tagliando le tasse e creando condizioni più favorevoli per la crescita e il benessere dei cittadini.

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia è capogruppo in commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama e ha espresso la sua fiducia nel lavoro che il governo sta svolgendo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani.

Il Piano Casa, annunciato oggi, rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel tentativo di risolvere l’emergenza abitativa nel Paese, garantendo a tutti la possibilità di avere una casa dignitosa a un prezzo accessibile.