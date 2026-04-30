- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaRoma, Piano casa: Sigismondi (FdI) annuncia 10 miliardi per 100 mila case...
Politica

Roma, Piano casa: Sigismondi (FdI) annuncia 10 miliardi per 100 mila case in 10 anni.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Con il Consiglio dei Ministri di oggi, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha annunciato con soddisfazione il varo del nuovo Piano Casa. Secondo Sigismondi, con il governo Meloni nessuno verrà lasciato indietro, in quanto sono stati stanziati circa 10 miliardi di euro per rendere disponibili almeno 100 mila case in 10 anni.

Il senatore ha dichiarato che il Piano Casa è una “boccata di ossigeno per migliaia di italiani che soffrono l’emergenza abitativa” e che finalmente vedono riconosciuto il diritto ad avere una casa dignitosa a un prezzo accessibile. L’obiettivo del progetto è quello di favorire una edilizia a prezzi calmierati, coinvolgendo robusti investimenti privati.

Sigismondi ha sottolineato che questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni del governo Meloni volte al bene degli italiani, tagliando le tasse e creando condizioni più favorevoli per la crescita e il benessere dei cittadini.

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia è capogruppo in commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama e ha espresso la sua fiducia nel lavoro che il governo sta svolgendo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani.

Il Piano Casa, annunciato oggi, rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel tentativo di risolvere l’emergenza abitativa nel Paese, garantendo a tutti la possibilità di avere una casa dignitosa a un prezzo accessibile.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it