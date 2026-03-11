- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaRoma premia 141 Comuni Plastic Free 2026: cerimonia di premiazione al Teatro...
Eventi e Cultura

Roma premia 141 Comuni Plastic Free 2026: cerimonia di premiazione al Teatro Olimpico il 14 marzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Roma si prepara ad ospitare la cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, in cui saranno premiate 141 amministrazioni comunali selezionate in tutta Italia per il loro impegno nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dei rifiuti. L’evento, promosso da Plastic Free Onlus, si svolgerà sabato 14 marzo al Teatro Olimpico e rappresenta il momento celebrativo della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free”.

Con il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, la cerimonia riunirà amministratori locali, volontari e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale. Saranno premiati i Comuni che si sono distinti per le buone pratiche ambientali e per le politiche a favore della sostenibilità.

L’evento verrà aperto dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e vedrà la partecipazione del presidente di Plastic Free Luca De Gaetano, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente ANCI Gaetano Manfredi.

La cerimonia offrirà un’occasione di confronto sulle politiche ambientali e sulle buone pratiche che stanno contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità nei territori.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it