Roma premia 141 Comuni Plastic Free 2026: cerimonia di premiazione al Teatro Olimpico il 14 marzo

Roma si prepara ad ospitare la cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, in cui saranno premiate 141 amministrazioni comunali selezionate in tutta Italia per il loro impegno nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dei rifiuti. L’evento, promosso da Plastic Free Onlus, si svolgerà sabato 14 marzo al Teatro Olimpico e rappresenta il momento celebrativo della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free”.

Con il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, la cerimonia riunirà amministratori locali, volontari e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale. Saranno premiati i Comuni che si sono distinti per le buone pratiche ambientali e per le politiche a favore della sostenibilità.

L’evento verrà aperto dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e vedrà la partecipazione del presidente di Plastic Free Luca De Gaetano, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente ANCI Gaetano Manfredi.

La cerimonia offrirà un’occasione di confronto sulle politiche ambientali e sulle buone pratiche che stanno contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità nei territori.