Roma premia i Comuni Plastic Free 2026: 141 amministrazioni virtuose in cerimonia al Teatro Olimpico

Domani a Roma si terrà la cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026, promossa da Plastic Free Onlus, associazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica. L’evento vedrà la presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente ANCI Gaetano Manfredi.

Durante la cerimonia saranno premiate 141 amministrazioni comunali per le politiche di tutela ambientale e gestione dei rifiuti. Ogni Comune riceverà un livello di virtuosità rappresentato da 1, 2 o 3 tartarughe, con la massima onorificenza delle “3 tartarughe gold” per gli enti distintisi in modo esemplare.

L’evento, giunto alla quinta edizione, si svolge con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, oltre al patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale. La cerimonia riunirà amministratori locali, volontari e referenti dell’associazione per discutere sulle buone pratiche ambientali e le sfide future legate all’inquinamento da plastica.

Saranno inoltre presenti approfondimenti scientifici sulle conseguenze delle micro e nanoplastiche sulla salute umana, con l’intervento del prof. Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus.

La Cerimonia di Premiazione dei Comuni Plastic Free 2026 si terrà presso il Teatro Olimpico di Roma il 14 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00.