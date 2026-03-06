Roma premia i Comuni Plastic Free 2026: Cerimonia di premiazione il 14 marzo al Teatro Olimpico.

Il 14 marzo a Roma si terrà la cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, dove saranno premiate 141 Amministrazioni comunali per il loro impegno nell’ambito ambientale. L’evento, che avrà luogo al Teatro Olimpico, rappresenterà il momento celebrativo della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free” promosso da Plastic Free Onlus. Questo riconoscimento valorizza le amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di comportamenti responsabili.

La cerimonia, che avrà luogo con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, premierà i Comuni che si sono distinti per le buone pratiche ambientali e per le politiche adottate a favore della sostenibilità.

La mattinata sarà dedicata alla premiazione dei Comuni più virtuosi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, insieme ai vertici di Plastic Free Onlus e ai referenti territoriali dell’associazione. Sarà presente il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, seguito dall’intervento del presidente di Plastic Free Luca De Gaetano. Verrà trasmesso un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e interverrà il presidente ANCI Gaetano Manfredi.

La cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026 riunirà amministratori locali, volontari e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale, offrendo un’occasione di confronto sulle politiche ambientali e sulle buone pratiche che stanno contribuendo a diffondere una nuova cultura della sostenibilità nei territori.