Roma, Premio Micheletti a tre medici abruzzesi per l’eccellenza nella sanità italiana.

La storia di Geppino Micheletti, un medico che simboleggia l’intera categoria degli operatori sanitari, è stata celebrata oggi grazie alla cerimonia di consegna del Premio “Dott. Geppino Micheletti” presso la Camera dei Deputati. L’onorevole Guerino Testa, di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza di riconoscere il sacrificio quotidiano dei medici e operatori che lavorano per garantire la salute di tutti, contribuendo all’eccellenza del sistema sanitario italiano.

Testa ha espresso la sua gratitudine verso coloro che hanno anteposto la vita dei pazienti alla propria, dimostrando dedizione, integrità morale, spirito di sacrificio e abnegazione. In particolare, ha evidenziato il ruolo fondamentale dei medici premiati, tra cui tre provenienti dall’Abruzzo: Mariagrazia Andriani, Antonio Castracane e Domenico Barbati.

L’onorevole Testa ha sottolineato l’importanza di proteggere, valorizzare e rafforzare i professionisti della sanità, pilastri del sistema sanitario italiano. Ha evidenziato che sono loro a garantire i principi di universalità, uguaglianza e solidarietà che caratterizzano il sistema sanitario nazionale, suscitando l’invidia del mondo intero.

L’impegno verso la categoria medica è fondamentale per assicurare la continuità di un sistema di eccellenza come quello italiano, che si basa sulle competenze e sulla dedizione dei suoi operatori. La cerimonia di oggi ha reso omaggio a coloro che con la loro professionalità contribuiscono a mantenere alto il livello di qualità della sanità nel nostro Paese.

Sono stati premiati medici e operatori che hanno dimostrato di essere veri eroi nella lotta per la salute di tutti, ribadendo il valore insostituibile della professione medica e il ruolo fondamentale che essa svolge nella società. La dedizione, la competenza e la passione dei premiati sono un esempio per tutti coloro che lavorano nel settore sanitario, ispirando un senso di orgoglio e gratitudine verso coloro che ogni giorno si impegnano per il bene comune.

La giornata di oggi è stata un momento di celebrazione e di riflessione sull’importanza della sanità come pilastro fondamentale della società, che merita il massimo rispetto e sostegno da parte delle istituzioni e dei cittadini. Le parole dell’onorevole Testa ricordano a tutti l’importanza di proteggere e valorizzare chi dedica la propria vita alla cura del prossimo, garantendo a tutti il diritto alla salute e al benessere.