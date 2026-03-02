- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Eventi e Cultura

Roma, scialpinisti CAI festeggiano centenario salita Monte Amaro Maiella

Nella giornata di sabato 28 febbraio 2026 un gruppo di istruttrici e istruttori di scialpinismo della Scuola “Paolo Consiglio” della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano ha celebrato il centenario della prima salita scialpinistica a Monte Amaro sulla Majella. Questa impresa storica risale al 28 febbraio 1926, quando i consoci Enriques, Ghibaudo, Rossi e Tartara raggiunsero per la prima volta la seconda vetta più alta dell’Appennino Centrale con i loro sci.

Il ricordo di questa impresa storica è stato riportato alla luce dagli archivi storici, con una documentazione illustrata nel video intitolato “Un secolo di discese sulle nevi della Maiella, curato dal giornalista Lorenzo Grassi e disponibile su YouTube. La salita scialpinistica rievocativa è stata patrocinata dal Parco Nazionale della Majella Geopark Unesco e ha avuto inizio da Campo di Giove (AQ).

Hanno preso parte a questa commemorazione gli istruttori e le istruttrici della Scuola “Paolo Consiglio” della Sezione CAI di Roma: Stefania Apuleo, Matteo Carbonoli, Massimo Marconi, Roberto Orlandini, Marta Pantaloni, Fabio Pauselli e Luca Repetto.

Questo evento speciale ha permesso di ricordare un momento importante nella storia dello scialpinismo in Italia e di onorare gli alpinisti che hanno compiuto questa impresa epica. La salita a Monte Amaro sulla Majella continuerà ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di sci e di montagna, conservando intatta la sua bellezza e la sua sfida per le generazioni future.

