Roma, Senato approva decreto Sicurezza contro criminalità: Meloni determinata a tutelare cittadini

Questa mattina il Senato ha approvato, in prima lettura, il decreto Sicurezza, un provvedimento di grande rilievo che conferma la determinazione del governo, guidato da Giorgia Meloni, per garantire la tutela dell’incolumità dei cittadini e nel contrastare ogni forma di violenza e criminalità.

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi ha dichiarato: “Il provvedimento incrementa le iniziative già adottate dall’Esecutivo nel corso della legislatura, rafforzando un’azione ancora più incisiva sul fronte della sicurezza pubblica. Il Decreto interviene in modo deciso sulla prevenzione della violenza giovanile, sul contrasto all’uso di coltelli e sul rafforzamento delle misure contro lo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il decreto prevede anche particolare attenzione per la sicurezza urbana, con risorse destinate ai Comuni per implementare sistemi di videosorveglianza e potenziare le iniziative territoriali, incrementando il Fondo per la sicurezza urbana. Si prevede inoltre il rafforzamento degli strumenti operativi delle forze dell’ordine, con misure di prevenzione e controllo durante le manifestazioni pubbliche, al fine di garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

Il senatore Sigismondi ha sottolineato che il provvedimento tutela anche chi indossa una divisa e interviene contro le aggressioni nei confronti del personale scolastico e ferroviario, ribadendo l’importanza del rispetto verso coloro che svolgono funzioni essenziali per la società.

Il senatore ha concluso affermando che il governo Meloni è fortemente impegnato nel rafforzare la sicurezza in Italia, nonostante l’opposizione del centrosinistra che ha votato contro il decreto, dimostrando, secondo Sigismondi, che per loro la tutela dei cittadini è solo uno slogan elettorale.