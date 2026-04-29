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Politica

Roma, Senatore Sigismondi: Investimenti nelle infrastrutture per rendere l’Italia moderna e competitiva

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Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha dichiarato in aula di rendere l’Italia moderna e competitiva attraverso gli investimenti nelle infrastrutture. Sigismondi ha sottolineato l’importanza di ponti, porti e ferrovie efficienti e moderni per sfruttare al massimo la posizione privilegiata dell’Italia nel Mediterraneo.

Il senatore ha criticato le opposizioni per manifestare allergia verso i provvedimenti infrastrutturali, come nel caso del Ponte sullo Stretto. Sigismondi ha evidenziato l’importanza strategica del Ponte per il Sud e per l’intera Nazione, sottolineando che il Mezzogiorno sta crescendo più della media nazionale grazie agli investimenti infrastrutturali.

Sigismondi ha difeso il costo del Ponte, sottolineando le ricadute positive in termini di modernità, posti di lavoro e sul Pil italiano. Ha inoltre menzionato gli investimenti per il Ponte Trigno e per le infrastrutture necessarie per le popolazioni colpite dal maltempo.

Il senatore ha criticato il governo giallorosso per la gestione delle autostrade A24 e A25, esponendo lo Stato a risarcimenti miliardari, sottolineando che con il suo partito i soldi vengono stanziati per mettere in sicurezza e ammodernare le tratte autostradali.

In conclusione, Sigismondi ha affermato che con questi investimenti si renderà l’Italia moderna e competitiva, aiutando a dare opportunità di crescita al Paese e in particolare al Mezzogiorno.

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