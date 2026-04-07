Roma, serata dedicata alla grande letteratura italiana al Caffè Letterario Hora Felix

Giovedì 9 aprile, presso il Caffè Letterario Hora Felix a Roma, si terrà una serata dedicata alla grande letteratura italiana. L’evento avrà inizio alle ore 17 e 30 e vedrà la partecipazione di vari autori e poeti di spicco.

Maurizio Messina sarà presente insieme a Massimo Pamio, che fungerà da coordinatore. Inoltre, interverranno Francesco De Girolamo, Bruno Nasuti, Rolando D’Alonzo e molti altri artisti del panorama letterario italiano.

Durante la serata sarà presentata un’anteprima di due interessanti antologie: la prima, dal titolo “Non nel nostro nome”, è curata da Massimo Pamio e Adam Vaccaro ed è pubblicata dalle Edizioni Mondo Nuovo. Questa raccolta di poesie civili affronta tematiche attuali legate alla dignità umana e alla ricerca di valori in un mondo in crisi per guerre e violenze di ogni genere.

La seconda antologia, intitolata “Chi è Carneade”, proporrà racconti brevi, divertenti e paradossali che cercheranno di rispondere alla domanda esistenziale su chi sia veramente Carneade.

L’evento sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura italiana e per tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche attuali attraverso la voce di autori di talento. Si invitano tutti coloro che sono interessati a partecipare a questa serata che promette di essere davvero speciale.