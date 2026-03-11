- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaRoma, Sigismondi (FDI): Governo italiano dimostra senso di responsabilità e visione internazionale
Politica

Roma, Sigismondi (FDI): Governo italiano dimostra senso di responsabilità e visione internazionale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha espresso grande apprezzamento per l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medio Oriente e in vista del prossimo Consiglio europeo.

In un momento di delicata fase internazionale segnata da un’escalation militare nel Medio Oriente, il governo italiano sta dimostrando senso di responsabilità, prudenza e visione internazionale, mantenendo al tempo stesso una linea di chiarezza e coerenza. Meloni ha dichiarato con nettezza che l’Italia non è in guerra e non intende entrarvi.

Il governo sta lavorando con impegno insieme ai partner europei e internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi e evitare che le tensioni internazionali ricadano sul tessuto produttivo e sulla vita quotidiana dei cittadini. Sono stati attivati strumenti di monitoraggio sull’andamento dei prezzi energetici e il governo è pronto a intervenire con misure mirate per contenere i costi dell’energia e contrastare ogni fenomeno speculativo.

Il senatore abruzzese ha sottolineato l’importanza di un governo solido e autorevole in un momento di grande complessità internazionale, impegnato a tutelare l’interesse nazionale e a sostenere iniziative diplomatiche per risolvere la crisi.

La dichiarazione del senatore Etelwardo Sigismondi è giunta da Roma il 11 marzo 2026 tramite l’ufficio stampa di Tiziana Le Donne.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it