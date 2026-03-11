Roma, Sigismondi (FDI): Governo italiano dimostra senso di responsabilità e visione internazionale

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha espresso grande apprezzamento per l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medio Oriente e in vista del prossimo Consiglio europeo.

In un momento di delicata fase internazionale segnata da un’escalation militare nel Medio Oriente, il governo italiano sta dimostrando senso di responsabilità, prudenza e visione internazionale, mantenendo al tempo stesso una linea di chiarezza e coerenza. Meloni ha dichiarato con nettezza che l’Italia non è in guerra e non intende entrarvi.

Il governo sta lavorando con impegno insieme ai partner europei e internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi e evitare che le tensioni internazionali ricadano sul tessuto produttivo e sulla vita quotidiana dei cittadini. Sono stati attivati strumenti di monitoraggio sull’andamento dei prezzi energetici e il governo è pronto a intervenire con misure mirate per contenere i costi dell’energia e contrastare ogni fenomeno speculativo.

Il senatore abruzzese ha sottolineato l’importanza di un governo solido e autorevole in un momento di grande complessità internazionale, impegnato a tutelare l’interesse nazionale e a sostenere iniziative diplomatiche per risolvere la crisi.

La dichiarazione del senatore Etelwardo Sigismondi è giunta da Roma il 11 marzo 2026 tramite l’ufficio stampa di Tiziana Le Donne.