Roma, Testa (Fdi): blocco azioni esecutive per chi è in regola con piani di rateizzazione

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, si è espresso con soddisfazione per l’approvazione del suo ordine del giorno che impegna il governo a tutelare coloro che sono in regola con i piani di rateizzazione fiscale. Secondo Testa, chi rispetta i piani di pagamento concordati con il Fisco non dovrebbe subire azioni esecutive sui propri conti correnti bancari e postali fino al completamento delle rateizzazioni.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno, con il quale si impegna il governo a prevedere che le somme depositate sui conti correnti bancari e postali intestati a chi è in regola con i piani di rateizzazione e pagamento previsti con le procedure di definizione agevolata, non possono essere assoggettate ad azioni esecutive o cautelari, fino al completamento delle definizioni agevolate o rateazioni”, ha dichiarato Testa.

Secondo il deputato, i cittadini e le imprese che rispettano le scadenze previste dalla rottamazione delle cartelle o dagli accordi di pagamento rateale non dovrebbero essere penalizzati con il blocco dei propri conti correnti. Testa ha sottolineato l’importanza di aiutare coloro che si trovano in difficoltà, dimostrando che il Fisco può essere un alleato per le persone oneste che cercano di onorare i propri debiti.

Il provvedimento proposto da Testa mira a garantire che le azioni esecutive non colpiscano coloro che si stanno attenendo ai piani di rateizzazione concordati, evitando così problemi nella gestione della vita quotidiana e delle attività economiche.

La proposta è stata accolta positivamente dal deputato abruzzese, che si è detto fiducioso che il governo saprà tendere una mano a chi si trova in difficoltà, dimostrando la propria sensibilità verso i contribuenti onesti che necessitano di aiuto.

La decisione di tutelare chi è in regola con i piani di rateizzazione fiscale è una mossa importante per garantire una maggiore equità e sostegno verso i cittadini e le imprese che cercano di adempiere ai propri obblighi fiscali.