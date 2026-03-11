Roma, Testa (FDI) critica Gratteri: “Dovrebbe dare l’esempio” solidarietà a Il Foglio

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha espresso solidarietà alla redazione de Il Foglio per le intimidazioni ricevute in seguito alle dichiarazioni del magistrato Gratteri riguardo al referendum sulla giustizia.

Secondo Testa, si sta assistendo quotidianamente a una distorta interpretazione delle ragioni del NO al referendum sulla giustizia, con il magistrato Gratteri che avrebbe rinnegato le sue idee per ragioni ideologiche e minacciato azioni giudiziarie nei confronti degli organi di stampa.

Il deputato sottolinea l’importanza della riforma che prevede la creazione di una Alta Corte disciplinare indipendente per tutelare i cittadini quando i magistrati commettono errori. Testa invita Gratteri a dare l’esempio intervenendo con integrità, onore, disciplina e rispetto delle Istituzioni e della democrazia.

“Per i tanti motivi esplicitati dalla riforma, si deve andare a votare SÌ”, afferma il deputato, evidenziando la necessità di un cambiamento nel sistema giudiziario.

Il comunicato stampa termina con la dichiarazione di solidarietà alla redazione de Il Foglio per le intimidazioni ricevute, evidenziando la necessità di un confronto aperto e pacifico sulle questioni in discussione.