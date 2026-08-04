Roma, Testa (FdI): Interpellanza sul reddito di cittadinanza e criticità persistenti

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa ha presentato un’interpellanza ai ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro delle politiche sociali per affrontare le criticità persistenti legate al Reddito di Cittadinanza.

Secondo quanto dichiarato da Testa, il rendiconto generale del 2025 dell’Inps ha evidenziato gravi problematiche legate alla gestione del reddito di cittadinanza, con 1.4 miliardi di euro ancora da recuperare, di cui una quota significativa di difficile esigibilità dai percipienti indebiti.

Il deputato ha sottolineato l’urgenza di comprendere gli effetti negativi della misura sul bilancio dello Stato e sulle future scelte di politica economica e fiscale che dovrà adottare il Governo Meloni. In particolare, si è evidenziata la necessità di maggiori controlli e verifiche attraverso incroci anagrafici e patrimoniali nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza.

Testa ha dichiarato: “E’ oggi più che mai evidente come il reddito di cittadinanza sia stato uno strumento fallimentare sotto il profilo economico, politico e culturale, anche a causa dei controlli inefficaci attuati dai governi Conte e del mancato reinserimento lavorativo dei percettori della misura assistenziale”.

L’obiettivo dell’interpellanza presentata dal deputato è quello di ottenere chiarezza sulle misure messe in atto dai ministri competenti per migliorare i controlli e ridurre le criticità legate al Reddito di Cittadinanza, la cui gestione ha comportato fino ad ora costi che sfiorano l’1 miliardo di euro.

La situazione attuale evidenzia la necessità di affrontare con tempestività e determinazione le problematiche legate a questa misura assistenziale, al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e una maggiore efficienza nei processi di erogazione degli aiuti alle fasce più deboli della popolazione.