Roma, Testa (FDI): Riconoscimento per la cucina italiana come patrimonio UNESCO

La cucina italiana è stata recentemente riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, un traguardo di straordinaria importanza che ha suscitato grande gioia nel paese. Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, ha commentato con entusiasmo il raggiungimento di questo obiettivo. “Oggi abbiamo raggiunto un ambito traguardo che ci rende tutti più felici: la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. La cucina italiana, incredibilmente varia e ricca, è storia e identità, ci rappresenta dalla Sicilia al Trentino. È frutto di tradizioni e gesti che vengono tramandati da secoli,” ha dichiarato Testa.

Il deputato ha anche sottolineato l’importanza dell’impegno del governo Meloni e del lavoro del ministro Francesco Lollobrigida, individuando in essi un fattore chiave per il successo di questa iniziativa. “La ferma volontà del governo e la professionalità, l’estro e la formazione dei nostri ristoratori hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo straordinario, che sarà ancora più importante per rilanciare il nostro turismo enogastronomico,” ha aggiunto Testa.

La dichiarazione, effettuata da Roma il 10 dicembre 2025, testimonia un momento di orgoglio nazionale e un’opportunità per enfatizzare le ricchezze culinarie dell’Italia, promuovendo ulteriormente il settore turistico legato all’enogastronomia.