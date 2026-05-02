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Roma trionfa in Serie A femminile: doppietta di Giugliano

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In queste ore la notizia della vittoria della Roma femminile nel campionato di Serie A è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La squadra giallorossa si è laureata campione d’Italia grazie alla vittoria per 2-0 contro la Ternana, regalando il terzo scudetto della sua storia. La capitana Giugliano è stata la protagonista indiscussa della serata, siglando una doppietta che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio Tre Fontane. Un successo che conferma il grande momento del calcio femminile italiano e l’ascesa della Roma come una delle squadre di riferimento nel panorama nazionale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca di notizie e commenti sul trionfo della squadra capitolina.

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