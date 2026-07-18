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Roma, università Tor Vergata: due giorni di formazione sull’Intelligenza Artificiale generativa per la comunicazione e il marketing

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Il laboratorio “Il Prompting Intelligente – Progettare l’AI per comunicare meglio”, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si terrà oggi e domani, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026, presso la Facoltà di Economia dell’ateneo romano.

L’iniziativa, curata da Mariano Tredicini, Head of Social Platforms & Data Analysis di TIM, è dedicata all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei processi di comunicazione, marketing e content creation. Il laboratorio si propone di offrire ai partecipanti una più ampia comprensione dei modelli generativi e delle metodologie di prompting, integrando diversi strumenti all’interno di workflow strutturati.

La prima giornata, in programma oggi, sarà incentrata sulla comprensione dei principi che regolano l’interazione con i Large Language Models e sull’evoluzione dei modelli linguistici. Si approfondirà il concetto di prompt come forma di programmazione e l’importanza della qualità delle istruzioni per l’interazione con i sistemi di AI. Saranno illustrate le tecniche di prompting Zero-shot, Few-shot e Chain-of-thought, insieme all’utilizzo di prompt negativi, vincoli espliciti, prompt iterativi e meta-prompt.

La seconda giornata, sabato 18 luglio, sarà dedicata alle applicazioni avanzate dell’Intelligenza Artificiale generativa e alla progettazione di strumenti personalizzati per la comunicazione. Si approfondirà la realizzazione di assistenti AI dedicati a specifici casi d’uso e la generazione di contenuti multimodali, dall’elaborazione del testo alla produzione di immagini, video, musica e audio.

Il laboratorio si propone di fornire agli partecipanti gli strumenti operativi necessari per comprendere come progettare prompt efficaci, integrare modelli linguistici e sistemi multimodali e costruire workflow capaci di supportare l’intero processo di ideazione e produzione dei contenuti.

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