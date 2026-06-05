Roma, Villa Borghese ospita il Villaggio Arma per celebrare la Festa dell’Arma Carabinieri 2026

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha reso pubblici oggi i dettagli relativi alla Festa dell’Arma del 2026, che si terrà a Roma dal 4 al 7 giugno presso il Villaggio Arma a Villa Borghese.

Il Generale di Brigata Gianluca Feroce ha tenuto un discorso ufficiale in cui ha illustrato gli eventi e le iniziative in programma per la celebrazione. “La Festa dell’Arma è un momento importante per celebrare la nostra storia e il nostro impegno al servizio della comunità”, ha dichiarato il Gen.B. Feroce.

Tra gli allegati inviati vi è anche un link a un filmato promozionale realizzato dal Comando Generale Arma dei Carabinieri, che sarà disponibile fino al prossimo 8 giugno alle ore 13.00. Il filmato offre uno sguardo approfondito sulle attività e i valori dell’Arma, permettendo al pubblico di conoscere meglio il lavoro svolto dai Carabinieri.

Il Villaggio Arma ospiterà una serie di eventi e attività aperte al pubblico, che permetteranno ai cittadini di interagire con i militari e di scoprire da vicino il mondo dell’Arma dei Carabinieri. Saranno inoltre presenti stand informativi e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

La Festa dell’Arma del 2026 si preannuncia dunque come un’occasione unica per celebrare e riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai Carabinieri nella sicurezza e nella difesa del Paese.