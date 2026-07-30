Romero: accordo con il Tottenham e interesse dell’Inter

La notizia di un possibile accordo tra il difensore Romero e l’Inter è al centro dell’attenzione online, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca in queste ore. Secondo indiscrezioni, nonostante un’intesa con il Tottenham, il giocatore sembra orientato verso l’Inter. Si parla di un’offerta importante da parte dei nerazzurri che potrebbe convincere il calciatore a scegliere Milano come sua prossima destinazione. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, ma resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore.
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