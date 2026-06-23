Ronaldo: record mondiale di gol alla World Cup

Il tema di tendenza in queste ore è Cristiano Ronaldo, il quale ha recentemente segnato un importante gol nella partita di World Cup tra il Portogallo e l’Uzbekistan. Questo goal ha segnato un nuovo record per CR7, che si è distanziato da Lionel Messi con il maggior numero di gol segnati in sei edizioni della Coppa del Mondo.

L’ultima notizia disponibile risale alle 19:20 di oggi, ma l’argomento continua ad essere al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di una celebrazione da parte di tutta la squadra per il gol di Ronaldo, dimostrando la sua importanza all’interno del team.

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