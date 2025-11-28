Roseto, 77enne muore investito vicino al lungomare

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Incidente mortale alle prime luci dell’alba a Roseto, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 6.30, in prossimità di un incrocio che conduce verso il lungomare, lungo un tratto della Statale 16. Secondo una prima ricostruzione, il 77enne si trovava sulla carreggiata quando è stato travolto da un veicolo in transito.

L’automobilista si è fermato immediatamente dopo l’impatto, allertando i soccorsi e prestando i primi aiuti. Sul posto è intervenuto il 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile: l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

La zona è stata temporaneamente delimitata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare tutti gli elementi utili, compresa la direzione di marcia del veicolo e la posizione del pedone al momento dell’impatto.

La viabilità ha subito rallentamenti per il tempo necessario agli accertamenti e alla rimozione del mezzo e del corpo della vittima, mentre sono in corso gli approfondimenti per ricostruire con precisione le cause del sinistro.