sabato, Dicembre 6, 2025
Roseto, al via l’80^ edizione del Trofeo Lido delle Rose per Under 15

L’80^ edizione del “Trofeo Lido delle Rose” si appresta a iniziare, con il torneo Under 15 che prenderà il via domani e si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 dicembre. Numerosi giovani talenti si sfideranno in questo prestigioso evento, che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Roseto.

Al termine dell’ultima gara del torneo, avverrà la premiazione della squadra vincitrice, che avrà l’onore di ricevere il rinomato e storico “Trofeo Lido delle Rose”. Questo torneo rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere il talento giovanile nel calcio e per celebrare lo spirito di sportività tra le squadre partecipanti.

La comunità è invitata a partecipare e sostenere i giovani atleti in questa emozionante manifestazione che promette di essere un grande successo.

