Roseto, confermata Lavinia Lucantoni per la stagione 2026/2027: il pilastro delle Panthers pronto per un nuovo ciclo

La società Panthers Roseto ha ufficializzato la conferma della giocatrice Lavinia Lucantoni per la stagione 2026/2027. Con i suoi 180 cm di altezza e la classe 2005, Lucantoni si è distinta come playmaker negli ultimi due anni, contribuendo in modo significativo al successo delle Panthers che hanno ottenuto la promozione dalla A2 alla A1, raggiunto le Final Eight della Coppa Italia di Serie A1 e raggiunto le semifinali dei playoff Scudetto.

La giovane giocatrice ha fatto bene anche nel suo esordio nella massima serie, confermando i suoi progressi costanti e dimostrando di meritare la chiamata della Nazionale giovanile, con la quale ha debuttato nell’Italia Green Team sotto la guida del coach Andrea Capobianco.

Oltre alle sue abilità tecniche, Lavinia ha conquistato il cuore dei tifosi rosetani e sarà il punto di riferimento per il nuovo ciclo della squadra. Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio Comunicazione Panthers Roseto, Lucantoni diventerà il “primo tassello dal quale ripartire per aprire un nuovo ciclo sul Lido delle Rose”.

Con la conferma di Lavinia Lucantoni, la squadra si prepara per affrontare la prossima stagione con grande determinazione e ambizione, puntando a mantenere i risultati positivi ottenuti fino a questo momento e a continuare a crescere e a migliorare come squadra unita e determinata a raggiungere i propri obiettivi.