giovedì, Marzo 12, 2026
Politica

Roseto, Consigliera chiede chiarimenti al Sindaco sulla realizzazione del polo liceale: “Memoria troppo corta?”

Il Consiglio Comunale di Roseto ha risposto alle dichiarazioni del Sindaco Nugnes e dell’Assessore Mazzocchetti riguardanti il polo liceale della città. La consigliera comunale Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, ha espresso la propria sorpresa per le risposte ricevute, sottolineando la necessità di affrontare la questione in modo trasparente e costruttivo.

In particolare, Ciancaione ha ribadito il suo sostegno alla realizzazione del liceo nell’area dell’ex Fornace Catarra e ha evidenziato l’importanza di verificare la fattibilità tecnica del progetto in loco. Ha sottolineato l’importanza di accelerare i tempi per garantire un’efficace realizzazione del polo liceale, evitando ritardi che potrebbero compromettere l’intera operazione.

La consigliera ha inoltre evidenziato la necessità di valutare eventuali soluzioni alternative per ridurre i costi e rendere più sostenibile il finanziamento del progetto. Ha proposto la convocazione di un consiglio straordinario per accelerare i tempi decisionali e ha invitato il Sindaco e l’Assessore a dare priorità assoluta a questa importante questione per il futuro della città.

Il gruppo consiliare dei Liberi Progressisti ha ribadito la propria determinazione a seguire da vicino l’evoluzione della situazione e a garantire il massimo impegno per assicurare che il polo liceale veda finalmente la luce a Roseto.

