Roseto, Consigliere Comunale critica Sindaco e Assessore sul Polo Liceale: “Memoria corta o malafede?”

Il Polo Liceale di Roseto in bilico tra dichiarazioni e risposte, rosico consigliera comunale

La consigliera comunale Rosaria Ciancaione dei Liberi Progressisti ha espresso la sua perplessità riguardo alle risposte del Sindaco Nugnes e dell’Assessore Mazzocchetti in merito alla questione del Polo Liceale di Roseto.

La consigliera ha sottolineato il suo sostegno alla proposta del Consiglio di Quartiere di Roseto Centro di realizzare il liceo nell’area dell’ex Fornace Catarra. Ha ricordato che durante un tavolo di concertazione, convocato su sua richiesta, è stata stabilita una scaletta di priorità per la scelta del sito, con un chiaro impegno da parte della maggioranza di verificare la fattibilità tecnica della realizzazione del polo liceale nell’ambito dell’area ancora disponibile nell’ex Fornace Catarra.

La consigliera ha espresso preoccupazione per il ritardo nell’ottenere la valutazione tecnica promessa, sottolineando l’importanza di accelerare la scelta del sito definitivo per poter procedere con la redazione del progetto esecutivo. Ha anche ipotizzato la possibilità di una permuta dell’attuale sito del liceo al fine di ridurre i costi e rendere più accessibile il finanziamento necessario per la realizzazione del polo liceale.

La consigliera ha evidenziato la sua proposta di convocare un consiglio straordinario per accelerare la scelta del sito, sottolineando l’importanza di non perdere altro tempo di fronte all’indecisione e all’indeterminatezza.

Il Gruppo Consiliare Liberi Progressisti ha sottolineato l’importanza di non rischiare di perdere il polo liceale a favore di altri comuni della provincia di Teramo e ha esortato il Sindaco e l’Assessore ad agire con prontezza e determinazione per garantire il futuro del liceo a Roseto.