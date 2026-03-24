Roseto, Consiglio Comunale: Liberi Progressisti ringraziano per il supporto al NO e progettano il futuro del Csx

Un grande ringraziamento ai 6.574 cittadine e cittadini di Roseto che hanno scelto di votare NO per difendere l’indipendenza della magistratura e il bilanciamento dei poteri dello Stato. Questo il messaggio lanciato dalla consigliera comunale Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, in seguito al risultato delle elezioni del 22 e 23 Marzo.

“Il nostro popolo è pronto per tornare ad essere protagonista delle scelte che potranno portare nel 2027 il Csx alla guida della città”, ha dichiarato la consigliera Ciancaione, evidenziando il senso di partecipazione e impegno dimostrato dalla cittadinanza rosetana.

Il gruppo consiliare Liberi Progressisti, insieme a MoVimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Un’Altra Idea di Roseto, e Roseto Progressista e Coraggiosa, ha lavorato a stretto contatto con il PD, la CGIL e il Comitato Civico per il NO per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla complessità della materia in questione, legata al principio costituzionale della separazione dei poteri.

“Abbiamo organizzato un incontro pubblico molto partecipato lo scorso 16 Marzo all’hotel Palmarosa, per analizzare i vari aspetti del NO”, hanno aggiunto Marco Tritella, Mario Mazzoni, Donatela Di Cesare, Marco Palermo, Marco Sacchetti e Paola Aloisi, rappresentanti dei gruppi coinvolti nell’iniziativa.

L’impegno e la collaborazione tra le varie realtà politiche presenti sul territorio hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e a portare a un risultato positivo per la difesa dei principi costituzionali fondamentali.

Il sostegno della cittadinanza di Roseto alla campagna per il NO ha dimostrato la volontà di mantenere saldo il rispetto dei principi democratici e il ruolo fondamentale della magistratura all’interno del sistema statale.