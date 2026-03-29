Roseto degli Abruzzi, concerto gratuito del chitarrista Alessandro Cavallucci “Viaggio nel Mediterraneo” presso la libreria La Cura

Domani, lunedì 30 marzo, alle 18, la libreria La Cura di Fabio Di Marco, in via Latini a Roseto degli Abruzzi, ospiterà il concerto gratuito del chitarrista Alessandro Cavallucci, intitolato “Viaggio nel Mediterraneo”.

La presentazione della serata sarà a cura del collega Luca Maggitti Di Tecco, che ha sottolineato l’importanza dell’amicizia che lega i due artisti: “La collaborazione nata cinque anni fa, sul palco di Roseto Opera Prima ‘Celebration & Live’, ci ha permesso di offrire alla città un concerto di alta qualità, regalando momenti indimenticabili al pubblico.” Maggitti ha ricordato anche le esibizioni di Cavallucci durante il 2021 al PalaMaggetti, introducendo importanti spettacoli come quelli di Monica Guerritore e di Alessandro Haber.

Durante il concerto, Alessandro Cavallucci, chitarrista e compositore, proporrà un repertorio di musica originale per chitarra, esplorando le sonorità e le emozioni legate al Mediterraneo. I brani del repertorio del musicista sono come piccole storie ricche di colore e vita, che si dipanano tra le note della chitarra. La sua musica, che mescola elementi di jazz, musica tradizionale italiana e influenze contemporanee, crea un linguaggio musicale nuovo e originale.

L’appuntamento è dunque per domani, lunedì 30 marzo, alle 18 presso la libreria La Cura di Roseto degli Abruzzi, per un viaggio musicale attraverso le terre e le culture del Sud, tra tradizione e innovazione. L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.roseto.com/scheda_news.php?id=22977.