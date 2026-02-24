Roseto degli Abruzzi: Confad al centro della “Torch Run” di Special Olympics Italia, emozioni e partecipazione unite

Una mattinata intensa e carica di emozioni ha caratterizzato la partecipazione del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità – CONFAD alla tappa rosetana della “Torch Run” di Special Olympics Italia, evento che anticipa l’apertura dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali in programma a Ovindoli dal 2 al 6 marzo.

Durante l’evento, i ragazzi del Coordinamento insieme ai loro caregiver hanno preso parte alla staffetta portando la fiaccola attraverso l’utilizzo di biciclette e joelette appositamente attrezzate per il trasporto di persone con disabilità. Il percorso è stato scandito dagli applausi del pubblico, che ha seguito i partecipanti dal lungomare centrale fino al PalaMaggetti, dove si è tenuta la cerimonia dell’accensione del braciere.

Il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità – CONFAD considera momenti come questo una testimonianza concreta di ciò che significa partecipazione condivisa. Sabrina Angelini, Federico Di Felice e Di Michele, referenti regionali del Coordinamento, hanno sottolineato l’importanza di eventi come la “Torch Run” nel generare valore per la comunità e nell’unire le persone attraverso la determinazione e la complicità.

“Quando ragazzi e caregiver corrono, spingono e pedalano fianco a fianco, dimostrano che determinazione, complicità e voglia di fare possono trasformarsi in un autentico motore di comunità, capace di unire le persone e generare valore per tutti”, hanno dichiarato i referenti del Coordinamento.

La partecipazione del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità alla “Torch Run” di Special Olympics Italia a Roseto degli Abruzzi è stata un momento carico di energia, entusiasmo e ricordi indelebili che ha segnato l’avvicinamento ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli.