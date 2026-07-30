Roseto degli Abruzzi, Lega: centrodestra unito per le elezioni comunali, candidato sindaco espressione della coalizione

La Lega conferma il proprio impegno per un centrodestra unito e competitivo in vista delle prossime elezioni amministrative a Roseto degli Abruzzi. Il Coordinamento provinciale e comunale del partito ha dichiarato che l’obiettivo è costruire la migliore squadra possibile per governare la città nei prossimi cinque anni.

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, la Lega insieme al resto del centrodestra sta lavorando per dare vita ad un progetto politico e amministrativo serio, fondato sul confronto e sulla piena partecipazione di tutte le forze della coalizione. In particolare, riguardo alla scelta del candidato sindaco, si ritiene che debba essere espressione del centrodestra e dei partiti che ne fanno parte, garantendo autorevolezza e capacità di governo.

Il metodo della Lega resta quello del dialogo e della condivisione, senza fretta nelle decisioni. Si prevede che nelle prossime settimane si continuino i confronti con gli alleati per individuare il profilo più autorevole, che dovrà essere, ribadiscono, espressione della politica e della coalizione.

L’obiettivo principale è quello di riportare il centrodestra alla guida della città di Roseto degli Abruzzi con un programma chiaro, una squadra competente e una leadership condivisa, mettendo sempre al centro gli interessi dei cittadini e della città stessa. La Lega è convinta che l’unità del centrodestra possa rappresentare un valore aggiunto per offrire ai rosetani una proposta credibile e vincente.